Vetar danas slab do umeren južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno i jak. Najniža temperatura od dva do 10, a najviša dnevna od 20 do 25.

U Beogradu danas nakon hladnog jutra pretežno sunčano i toplo uz ;slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od pet do 10, a najviša dnevna oko 23.

Na zapadu i jugozapadu regiona već u sredu uveče naoblačenje uz kišu i grmljavinske pljuskove na severnom Jadranu. To pogoršanje će se do četvrtka ujutro proširiti nad središnje i severne delove regiona, dok će se na istoku uglavom zadržati suvo vreme. U sredu na fenskim oblastima regiona ponegde i oko 24 stepena Celzijusa, dok će u četvrtak nad većim delo regiona zahladiti uz maksimume od 9 do 15 stepeni Celzijusa, samo još na istoku i jugu regiona ponege oko 23 stepena Celzijusa. U sredu će na kratko duž većeg dela obale duvati jugo, samo na severnom Jadranu bura, na planinama će biti jakog, južnog, vetra dok će u košavskom području biti umerene do jake košave. U ostatku dana u četvrtak i u petak nestavlja se uticaj ciklona koji donosi čestu kišu i povremene pljuskove. Znatno veća količina padavina se očekuje nad zapadnim, južnim, srednjim i severnim delovima regiona dok će na istoku biti manje kiše, tamo se više padavina očekuje tek u petak posle podne.