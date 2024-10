S dolaskom hladnijeg jesenjeg vremena, povratkom u radne kolektive, škole i vrtiće došlo je do širenja virusa i bakterija koje su napale decu, ali i odrasle.

- Pored uobičajenih adenovirusa za ovo doba godine trenutno cirkulišu i noro i rotavirusi, ali je dalje prisutan i kovid. Stomačni virusi uglavnom kod odraslih izazivaju dijareju, mučninu, povraćanje, dovode do povišene telesne temperature. Respiratorni virusi napadaju gornje partije respiratornog trakta i izazivaju kijavicu, povišenu temperaturu, bol u grlu i bolove u mišićima. Ne smemo da zaboravimo i kovid takozvanu "flirt" varijantu omikron soja. Simptomi su dosta blaži i ono što kovid razlikuje od ostalih virusa je i dalje jak bol u mišićima, malaksalost, temperatura koja može trajati od jedan do pet dana , a postoje i stomačni simptomi "flirt" varijante koji uglavnom zaobilazi imuni sistem i napada digestivni trakt - navodi dr Obradović i dodaje:

Prema njenim rečima simptomi ostalih virusa kod dece traju od jednog do tri dana, a kod odraslih od tri do pet dana.

- Ukoliko su simptomi dosta jaki obavezno se treba javiti lekaru naročito ako dođe do povraćanja i dijareje jer organizam tada gubi dosta tečnosti i može doći do dehidratacije. Dok osoba povraća ne treba davati nikakve lekove. Povišenu temperaturu kod dece ne treba spuštati do 38 stepeni da bi se organizam branio od virusa, a sve preko toga moramo davati lekove za spuštanje temprature.