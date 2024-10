- Znamo i da ljudi koji se leče alternativno i od malignih bolesti imaju kraći životni vek. Generalno, lečenje preko društvenih mreža je jako opasno , vi ako ne vidite pacijenta, to je recept za katastrofu. Apelujem na roditelje i obolele da se ne okreću takvim savetima, ne može se bez lekova regulisati šećer - istakao je on.

- To može da zbuni roditelje, u smislu da oni zaista pomisle da postoji nešto što je bolje od onoga što mi lekari znamo. Roditelji se uvek hvataju za slamku spasa, i to je i razumljivo, ali osuđujem one koji nisu lekari, a koji manipulišu roditeljima. Ti saveti, ukidanje terapije i lekova mogu biti izuzetno opasno za dečji dijabet. Ako je efikasno to što rade, pa zašto to onda nije deo zvanične terapije? Ako je to tako efikasno, onda oni mogu da se kandiduju za Nobelovu nagradu. Sramota je zarađivati na tim stvarima! Apelujem na ljude da ne slušaju savete ljudi koji nemaju dan školovanja na medicini! - naveo je dr Milićević.