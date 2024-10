Zahvaljujući ovoj investiciji vrednoj gotovo 3,7 miliona dinara, Tehnička škola u Kikindi koju pohađa 700 učenika sada svojim učenicima omogućava brže sticanje potrebnih veština uz zadržavanje visokog kvaliteta nastave, istovremeno doprinoseći smanjenju troškova obrazovanja i očuvanju životne sredine.

Povodom realizacije projekta, radionicu škole su obišli Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde i Milan Borenović, predstavnik kompanije NIS. Goste je dočekala Milanka Halilović, direktorka Tehničke škole Kikinda i uz podršku nastavnog osoblja i učenika im predstavila finkcionisanje doniranog simulatora i iskazala njegov značaj kako za učenike, tako i za njihove nastavnike.

Gradonačelnik Kikinde, Nikola Lukač, izrazio je veliko zadovoljstvo što vidi đake jer su upravo oni budućnost kako grada Kikinde, tako i Srbije. On je ovom prilikom rekao da je ponosan što imamo jednu društveno odgovornu kompaniju, kao što je kompanija NIS koja sa gradom Kikindom ima izuzetnu saradnju:

„Zahvaljujem se kompaniji NIS na razumevanju i dugogodišnjoj saradnji kroz projekte gde su u fokusu deca, obrazovanje ali i sam grad Kikinda i siguran sam da će ulaganje u ovakav vid projekta i realizacija istih biti još kvalitetnija u narednom periodu,“ rekao je Lukač.

Milan Borenović, predstavnik kompanije NIS, pozdravio je sve prisutne i poželeo im dobru i uspešnu školsku godinu:

„Jako mi je drago da vidim da uspešno koristite ovaj simulator i siguran sam da će vam značiti i u budućnosti. Ovaj simulator će vas uvesti u tajne zanata, jer toliko toga pokazuje, i ja vam iz iskustva mogu reći da su naši varioci tek kroz puno rada i posle mnogo godina dobijali ovakve analize kakve vi sad imate odmah pred sobom. Upravo je to ono što će vas pored vašeg rada učini najboljima,“ kazao je Borenović.

Direktorka Tehničke škole Kikinda, Milanka Halilović, rekla je da sve što škola radi i svu opremu koju nabavlja, radi to isključivo zbog dece i kako bi im omogućila interesantnije pohađanje nastave, ali i da nastava bude efikasnija i kvalitetnija. Ona se zahvalila kompaniji NIS kao i gradu Kikindi na pruženoj podršci i na simulatoru koji je poslednja reč tehnologije:

„Ovaj aparat nije virtuelna stvarnost, već virtuelna realnost, što znači da daje potpun osećaj kao da se radi realno zavarivanje. Pored toga što će ovaj aparat dati doprinos u obuci đaka, on je istovremeno drastično povećao bezbednost i sigurnost izvođenja praktične nastave,“ istakla je direktorka Tehničke škole Kikinda.

Pored Tehničke škole, kompanija NIS je protekle godine u okviru programa „Zajednici zajedno“ podržala i realizaciju projekata u još pet osnovnih škola - Osnovnoj muzičkoj školi „Slobodan Malbaški“, OŠ „Đura Jakšić“, OŠ „Ivo Lola Ribar“ iz Novih Kozaraca, OŠ „Jovan Popović“ i OŠ „Vuk Karadžić“ čime je ukupno u unapređenje nastavnog procesa i infrastrukture obrazovnih objekata na teriotriji Kikinde uložila iznos od 19 miliona dinara.