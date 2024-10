U ovom preduzeću ističu da, prema Zakonu o sahranjivanju, na to imaju pravo i dodaju da na groblju ima dosta grobnih mesta za koje niko ne plaća decenijama, niti ih posećuje. Spomenici su zapušteni, prete da se sruše i oštete i druge. Dešava se, međutim, da potomci i sami pristaju na ekshumaciju, jer ne žele više da plaćaju, pa im se deo novca za plaćeni grobni okvir vraća.

- S obzirom na to da "Gradska groblja" plaćaju PDV za sva grobna mesta, bez obzira na to da li su za njih izmirene obaveze za zakup i održavanje, od prošle godine počela je ekshumacija posmrtnih ostataka. U 2023. izvršeno ih je 40, a ove godine u pripremnoj proceduri je 39. To znači da su mesta obeležena i na spomenicima istaknuta obaveštenja, a u toku je i provera da li je neko od pokojnika zaslužni građanin Grada Kragujevca - kaže Darko Zečević, rukovodilac sektora Groblja.