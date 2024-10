Najveći broj slučajeva registrovan je u uzrasnim grupama osoba starijih od 20 godina, odnosno uzrasta 10 do 14 godina, dok je najveća uzrasno-specifična stopa incidencije zabeležena u uzrasnoj grupi odojčadi mlađe od 12 meseci i kod dece uzrasta 10 do 14 godina.

Pulmolog doktorka Snežana Rsovac iz "Tiršove" svojevremeno je opisala kako izgleda najteža klinička slika koja zbog komplikacija može da dovede do smrtnog ishoda.

- Komplikacija može da bude prelom rebara, najčešće kod veće dece i kod odraslih. Trećina obolele dece mora da se hospitalizuje zato što ima apneje koje se javljaju u više od 68 odsto slučajeva i to dovodi do nedostatka kiseonika. Pertusis ima toksine koji su jako citotoksični i koji mogu da dovedu do upale pluća preko 20 odsto - rekla je dr Rsovac i dodala: