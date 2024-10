- Do nasilja je došlo 20. septembra nakon završetka časova. U 17 časova sin je krenuo kući, a na izlazu iz škole, na terenu su ga sačekala tri dečaka. Jedan od dečaka ga je gurnuo, moj sin je vratio tom dečaku, onda ga je drugi gurnuo, a onda su ga gađali sa kesom za likovno u kojoj je bila staklena tegla . To je uspeo da izbegne - priča za Kurir vidno uznemirena majka povređenog deteta.

- Moj sin se okrenuo i odgurnuo to dete koje ga je gurnulo i taj dečak ga je tada udario u predelu nosa i krenula je krv, detetu se zamutilo, on tvrdi da nije izgubio svest, ali se ne seća da li je pao ili ne. Seća se da se pojavio čovek koji je te dečake zaustavio, oni bi nastavili da nije došao! On ih je oterao, a sin je krenuo ka kući - priseća se ova majka.