- Zašto se upraviči tanka za nešto što je deo redovnog gradiva? Dakle, o Karađorđevićima će se učiti onda kada za to dođe vreme. Narodna lirika i epika će se učiti na nastavi srpskog jezika kada za to dođe vreme. Zašto se pravi jedan miks svega i svačega, kada sve to već jeste deo redovnog gradiva u razredima koji slede. Oni pričaju o osećaju pripadnosti, ali to je stvar ličnog razvoja, ne bi trebalo da bude ni na kakav način nadmetnuto. Nacionalnu čitanku doživljavam kao crvenu maramu ovog vremena.