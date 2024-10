Dr Gradimir Dragutinović je u svom uvodu detaljno objasnio kako preventivni pregledi pomažu u otkrivanju ozbiljnih bolesti i spasavanju života. On je pohvalio organizaciju besplatnih pregleda i naglasio da je ovo bio pravi potez od strane Ministarstva zdravlja.

- Naš narod voli kampanje, i to nije loša stvar. Kada se nešto promoviše na nacionalnom nivou, kao što su ovi pregledi, ljudi se jednostavno odazivaju. To stvara neku vrstu zajedništva, gotovo kao neki društveni događaj. Narod voli da ide zajedno na takve preglede, kao na mobu, pa se međusobno podstiču da provere svoje zdravlje - rekao je dr Dragutinović.

- Samo 10% ljudi koji su pregledani su upućeni na dalju terapiju ili lečenje, ali to je ključno. Sprečili smo mnoge teške bolesti, dugotrajna lečenja i složene procedure. Ovi pregledi su bukvalno spasili hiljade života. To je ono što je važno. Moramo povremeno podsećati ljude da misle o sebi i svom zdravlju, jer preventivna medicina može biti presudna - zaključio je Dragutinović.

- Ovi pregledi su korisni, ali ih koriste pretežno ljudi koji već idu kod lekara redovno. Mi imamo strukturu pacijenata koja se stalno vrti kroz sistem. To znači da ovi pregledi ne otkrivaju uvek nove slučajeve, već često samo potvrđuju postojeće bolesti.

- Imamo elektronske kartone, pa zašto ne bismo imali i telemedicinske konsultacije? Pacijent koji se stalno kontroliše ne mora svaki put da ide kod lekara samo da bi mu lekar smanjio dozu leka. To bi moglo da se uradi telefonom. Na taj način bismo oslobodili prostor u domovima zdravlja za one koji zaista imaju hitne probleme - rekla je ona, naglašavajući da bi to povećalo efikasnost sistema.