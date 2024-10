Podsetimo, Rajići su bez ikakvog povoda objavili naslovnu stranu Kurira od 1. septembra (više od dve nedelje nakon što se pojavila na kioscima), s tekstom koji je napisala Jelena S. Spasić o senzorima za obolele od dijabetesa, u kojima citira ministra zdravlja Zlatibora Lončara i ministra turizma i omladine Huseina Memića, čije dete inače ima dijabetes. Tvrdili su tada Rajići da je Kurir pokrao njihove zasluge u borbi za decu s dijabetesom. Tad je krenulo targetiranje i progon, objavljivanje slika Jelene S. Spasić, pominjanje sekire... Ali nisu nas zaplašili! Pokazali smo da navodni borci za decu i obolele od dijabetesa, koji su za to na papiru osnovali udruženje, ništa nisu uradili za decu. Sve to vreme Dušan Rajić reklamira i favorizuje isključivo senzor jednog proizvođača, prodaje svoju "zdravu" hranu, prodaje jelovnike koje sastavlja, drži treninge... I sve to vreme vređa doktore endokrinologe da nemaju pojma i "leči" decu i obolele, ukida lekove, propisuje terapije... Kurir ističe da nas pretnje i progon braće Rajić neće zaustaviti da radimo svoj posao u javnom interesu i do kraja raskrinkamo njihovo delovanje, uključujući potencijalne finansijske malverzacije, ali i potencijalno ugrožavanje zdravlja i života ljudi koje su manipulacijama zaveli!