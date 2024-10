- Ovo nije prvi put da ja reagujem na ovakav način, a inspirisala me je rasprava koja je tekla u Parlamentu, koja se u momentima doticala dnevnog reda, što je između ostalog bila dopuna zakona o finanijskoj podršci porodicama sa decom, a ta rasprava je odlazila u drugim smerovima. Govorilo se o tome koliko je nejednak tretman žena kada je u pitanju položaj žena koje konkurišu za posao i posebno onaj položaj žena kada se one nakon korišćenja prava na porodiljsko odsustvo vraćaju na posao. Mislim da je bilo važno da sada iz nekih novih cipela, kao ministarka koja je zadužena za pitanje rodne ravnopravnosti, da informišem građane da kod nas u Srbiji na snazi postoji Zakon o zabrani deskriminaciji, koji govori da su ovakvi razgovori u poslovnoj atmosferi zabranjeni. Pitanja poput kada planiraju porodicu, da li imaju partnera, da li planiraju još dece, kakvi su planovi za privatni život, to su pitanja koja ne bi smela da se postavljaju na razgovoru za posao.

- Mislim da priču treba da krenemo ispočetka, odnosno kako smo uopšte došli do Zakona o rodnoj ravnopravnosti i kolika je bila bitka u Parlamentu, ali i koliko je on našao svoj prostor u javnosti, jer je bio brutalno kritikovan, a čak i danas ima onih koji ga kritikuju. To nas je dovelo do situacije da žene nemaju svest da je zakonom totalno regulisano njihovo legitimno pravo da imaju identične uslove kao muškarci. Ono što nisam do kraja sigurna je to što imamo veći problem na ruralnim, nego što je to u većim centrima jer mislim da zloupotreba postoji faktički svuda i da u tom kontekstu činjenicom da je taj zakon i beskonačno osporavan, uglavnom lošim argumentima.