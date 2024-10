Na društvenim mrežama najčešće možemo da pročitamo ovakve primedbe, a neki od njih žalili su se i uduženjima za zaštitu potrošača. Jedna Beograđanka tvrdi da je kurir pokušao da joj uzme čak 200 dinara jer navodno nije imao da joj vrati kusur.





Profimedia

- Stigao mi je paket i to u četiri popodne. Ceo dan sam izgubila čekajući ga. Nisam mogla da mrdnem iz stana jer je sa kurirskim službama uvek lutrija. Kuriru je bilo teško da dođe do stana nego sam morala da silazim ispred zgrade. Navodno nema parkinga. Sišla sam dole iako papreno dostavu plaćam da bi mi pošiljka stigla do vrata. Iznos je bio 1.800 dinara sa dostavom. Dajem 2.000 i čekam kusur.

- On traži novac po nekoj fascikli, pa se vrti, hvata se za svoj novčanik... Govori kako nema ništa sitno da mi vrati čekajući verovatno da ja zaokružim iznos. Namerno sam ćutala i čekala jer imam prava na to, a on je bezobrazan. Da je u pitanju 50 ili 100 dinara ostavila bih, ali ovako neću jer mu je bilo teško da se popne na treći sprat zgrade - priča Beograđanka i dodaje:

Profimedia