Kiša koja će početi da pada danas kratkotrajno će se intenzivirati u toku noći na severu i zapadu (od 10 do 30 mm), a sutra na jugu i jugoistoku Srbije (od 20 do 40 mm), upozorio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije .

"Do kraja dana u većem delu Srbije umereno do potpuno oblačno, na severozapadu zemlјe hladnije, a samo će na jugu i jugoistoku zemlјe i dalјe biti dužih sunčanih intervala uz letnje dnevne temperature. U toku dana padavine će biti najčešće u Vojvodini, dok će u ostalim krajevima pojava slabe kiše biti lokalna i kratkotrajna. U toku noći očekuje se širenje padavinske zone na celu zemlјu i pojačanje intenziteta kiše i plјuskova. Duvaće slab i umeren, na planinama i u košavskom području povremeno jak južni i jugoistočni vetar, koji će u Vojvodini (osim južnog Banata) biti u skretanju na severni i severoistočni. Najviša temperatura od 13 na severozapadu Vojvodine do 27 na jugoistoku Srbije", stoji u najavi RHMZ.

Do kraja sedmice povremeno kiša i pljuskovi, u Banatu sutra olujna košava

U petak umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom. Ujutro i pre podne će duvati umeren i jak, u planinskim predelima i košavskom području ponegde i olujni južni i jugoistočni vetar, koji će posle podne i uveče biti u skretanju na zapadni i severozapadni i u postepenom slablјenju do kraja dana. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 16 stepeni na severozapadu do 27 na jugoistoku Srbije.