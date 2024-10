- Festival se održavao usred mog ispitnog roka i nisam htela da idem . Mama me ja nagovarala – kaže idi, biće ispitnih rokova, ali ovakvog festivala neće. Kao da je znala – smeje se dok priča Zorana.

- Još je zanimljivije da je to društvo stiglo umesto jednog drugog . Kao da je sve bilo suđeno. Janisa sam upoznala drugog - trećeg dana, družili smo se, razmenili telefone. Počelo je dopisivanje, pa poziv da odem u Grčku, pa da Janis dođe u Srbiju. I šta da kažem, 2009. godine smo se verili, a naredne godine i venčali – priseća se Zorana.

- Nije bilo lako ni u početku, nije ni sada, ali ljubav je sve učinila mnogo lakšim. Problem mi je bio jezik, naravno. Učila sam ga sa televizije i iz knjiga. To nije lak jezik ni za govor ni za pisanje. No, savladala sam ga tako da sam sa starijim sinom do prošle godine radila domaće zadatke, a mislim da ga govorim ispravnije od nekih Grka, jer jako pazim kad pričam i pišem – nastavlja sagovornica.