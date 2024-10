- Pozdrav svima, evo jedno kratko obaveštenje. Od 2. oktobara - novo pravilo. Sve nove devojke koje kod mene žele da zakažu termin mogu to da urade na mrežama, s tim da od sada ide 50 odsto uplata unapred. Znači, u zavisnosti šta radimo, dogovorimo neku sumu i 50 odsto će ići uplata meni na račun. Vi meni pošaljete dokaz o uplati, a ja vama tek onda kažem da je zvanično zakazan termin. I to je to! - ispričala je ona u snimku koji je objavila na Tik Toku, objasnivši svoje razloge: