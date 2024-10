U Los Anđelesu živi veliki broj Srba , ali je i veliki problem okupiti ih na jednom mestu jer su raštrkani na velikom prostoru, na teritoriji dva okruga. A kad upitate nekog Srbina iz LA-a za savet gde se najbolje leči nostalgija, većina će vam reći da odete do jednog od dva kafe-a čiji vlasnik Saša Stanković nije zaboravio ko je i odakle je.

"Već sam 20 godina u biznisu sa ovim restoranom. Meni je bilo kad sam došao ovde najjednostavnije da uđem u ugostiteljstvo. Prvo ja nisam pričao engleski uopšte, učio sam nemački u školi, ali ni njega ne bih razumeo. Došao sam prvo kod kuma u Ameriku i nas dvojica smo otvorili biznis koji je bio veoma uspešan i to je bio neki naš početak. Radio sam u popularnom kafiću i tad sam video kako se zapravo radi posao na američki način. Ja sam mislio to će biti na balkanski način, sedi gazda u ćošku i pije kafu i priča sa devojkama i to je kafana, ali ne - ovde se totalno drugačije radi", rekao je Saša iz Valjeva, pa dodao: