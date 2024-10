- Tu je i čarapa na lusteru. Prašine je bilo na sve strane, jastučnice su bile užasno prljave , a peškiri su izgledali kao da ih je već neko koristio. Te noći sam prespavala, a zatim sam se ujutru probudila i otišla na doručak. Iako sam ja došla na vreme, hrane je već bilo jako malo, tako da sam imala malo izbora što se tiče jela. I onda je usledila parola "daj šta daš". Uzela sam kajganu, međutim u kajgani sam pronašla ljuske od jajeta , i to puno ljuski, i onda sam se razočarala - ispričala je Jelena u jednom od svojih video-snimaka na Tiktoku.

Do plaže joj je trebalo 15 minuta. Završila je i u bolnici na infuziji , jer je dobila virusnu infekciju.

- Ručak i plaža su jako daleko od hotela i sobe. Ali sam se ipak dogegala nekako do tamo iako sam bila preumorna. Iako sam došla i ovog puta na vreme, izbor ručka je bio jako oskudan, s obzirom da sam ja u hotel došla tek u dva. Čim sam završila, odmah sam se uputila na plažu i malo sam se sunčala. A onda je usledio šok. Kada sam se vratila sa plaže, dočekali su me gušteri. I to mnogo guštera. Pošto je već bila noć, zvali smo nekog čoveka da bi ih skinuo sa plafona. Jer su oni tako milile po sobi - dodala je ona.