Gastarbajter poreklom sa Balkana koji pod imenom Balkanski viking često snima i govori o svom životu u Norveškoj i običajima tog naroda, ovog puta naleteo je na sahranu kojoj nikako nije mogao da se načudi jer svi stoje lepo u odelima, ne nose nikakvo cveće nego samo neke koverte i niko niti nariče, niti kuka pa je on na prvu pomislio da se održava neki biznis forum a ne da su nekog došli da isprate na onaj svet.

Tu je, veli, bio i čuveni fudbaler Haland koji je odmah posle utakmice došao da isprati prijatelja, ali pošto je on i Halanda i drugih fudbalera već u životu video, nije hteo da se dugo zadržava nego je požurio na najjeftinije kobasice "od 29 krundži" i usput kupio i srećku zahvaljujući kojoj će, ako je sa srećom ogrebe, ići da se počasti skupim rakovima a ne najjeftinijim kobasicama.

- Evo me u Brinama, došao sam da vidim neki biznis forum, sve su tu trake, ne može se prići, sve neki u odelima, zašto su tu, da li je neki biznis forum, ko to zna, uglavnom sve gospoda. Evo nema tu prilaza za nas sirotinju...

- U pitanju je sahrana, a doći će i ovaj nogometaš Haland tu na sahranu, ja sam mislio neki biznis forum, vidim niko ne "bugari" kao kod nas, pada u nesvest, sve kulturno sređeno, uređeno. Evo nose neke koverte i tako..., sigurno, kažu da se ne nosi cveće nego to da daju što će dati za cveće, nemam pojma kako ide, stvarno nisam ovde bio po sahranama...

- Ma idem ja pre po kakvu kobasicu, ja sam nogometaša video milion puta, ovde su običaji malo drugačiji, sve je to nekako bez neke pompe, čuda... Ono nema pijanih kao kod nas, Bože sačuvaj, dođu se samo napiti i najesti, po deset ih je jednom obalilo i onda su ih u tačkama nosili kući..., objašnjava Balkanski viking razliku između običaja u svom zavičaju i Norveškoj gde već dugo živi.

- Eno i Halanda, sad je li mu umro neki rođak ili neko, nemam pojma, uglavnom je jako potresen i došao je odmah posle utakmice kad je bilo valjda dva-dva. Idem da vidim malo kobasića za 29 kruna, to je za mene prihvatljivo, a danas mi je i plaća, moglo bi se nešta i kod Kineza. Evo i kobasića za 29 krundži, ja ću ovu sa slanjom, ta me najbolje drži! Evo ga, i greb je tu, tu su milioni, sad ćemo to izgrebati, možda i bacimo ovu kobašićinu, možda odmah mogu na kraljevske rakove.