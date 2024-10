Mnogi vernici kada dođu u Ostrog brojanice, krstiće i druge predmete ostavljaju za sobom , ne razmišljajući pritom da to posle mora neko da kupi.

- Kada dođete u Manastir Ostrog, nemojte da brojanice i stare krstiće i sve što imate od predmeta, ostavljate po ogradama ili da bacate po stenama, jer to posle vas neko to mora da kupi. Ovo je materija, tvar koja je propadljiva i koja nije sveta sama po sebi i ona služi da bi se čovek pomolio. Evo ova brojanica, na primer, uopšte nije iskorištena u tu svrhu. Sa ovom brojanicom se niko nikada nije pomolio, već je služila kao modni detalj. Tako da koristite brojanicu u prave svrhe i ne brinite toliko o formi koliko o suštini - poručio je on i u opisu snimka ispričao šta sa brojanicama treba da se radi.