- Ja sam, dakle, cističnu fibrozu smatrala svojim drugom, neko plučno oboljenje koje meni ne može ništa. Međutim, kada je počelo onako da mi lupa jedan šamar, drugi, treći, peti, sećam se, to je bila 2019. godina, kada sam bila u bolnici i kada sam videla da ja više prosto ne osećam tu snagu koju sam osećala nekad. Tada sam prvi put osetila da bolest ipak mene može da slomi i za mene je to bio jako poražavajuć trenutak zato što sedeti u bolnici, znati da možeš da živiš, da želiš da živiš, da voliš sam život, a da opet ne možeš to kvalitetno da uradiš upravo zato što imaš oboljenje kakvo imaš, to je za mene, da kažem, zaista bio koban trenutak u životu.