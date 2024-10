- Može biti apsolutno sve, toliko govorimo o tome i načinima koji se koriste, a kada govorimo o legalizaciji prostitucije to nitša neće pomoći, biće svakako prisutni načini obilaženja jer i legalizacijom postoje zakonske smernice koje se moraju pratiti. Ono što je jako važno, jesu poslovi koji se nude putem oglasa, a obećavaju dobre zarade, smeštaj, uslove i tu se uvek rprovlači nešto VIP, nešto luksuzno i tu bi trebalo biti posebno oprezan. Naravno da su mnogi saloni za masažu paravani za jednu vrstu ekspolatacije sekusalne prirode, a ljudima se mora približiti da ne možemo negativno kategorisati regularne salone za masažu na osnovu nekog negativnog. Čak i sam oglas može reći o kakvoj masaži je reč.

- Ne bi ništa promenila, ali se ovde ne radi o prostituciji, ja insistiram na legalizaciji seksualnih radnika, a to je druga priča i reč. Kada kažemo seksualna radnica, onda mislim ona zanat, a prostitucija i makroi, posredovanje u tim stvarima, to rade upravo oni. Trebalo bi pitati narod da li smo za seksualizaciju seksualnih radnika, a ne prostitucije, pa ćete videti koliko bi procenata dobili. Negde gde je to legalno postoje pregledi na svakih 15 dana, a bez zakona vladaju i razne bolesti.