Šestogodišnji dečak utopio se u bazenu u poznatom hotelu na Zlatiboru, i to za samo jedan minut! Sve vreme pored bazena bila je i dečakova baba, a menadžer apartamana i vlasnik firme koja se bavi održavanjem bazena su uhapšeni.

- Ovde je konkretno pitanje spasioca, potpisano je do koje dubine bazena ne treba spasioc, ali nisam siguran da li je zakonom propisano da je to zanimanje profesija, kao što je recimo turistički vodič, da bi se regulisalo zakonom. Ovde je bitno da pored te bezbednosti, tu su i kamere, a veoma je bitno da za malu decu postoji nadzor ljudi koji su sa decom. Doduše, kada je veliki broj gostiju, moguće je da dođe do tragedije, za sada postoji samo obuka za spasioce, a o tome će govoriti kolege iz Udruženja spasioca - rekao je Genov.