Kako je danas "Kurir" pisao, kiša, koja će danas padati, intenziviraće se tokom noći na zapadu i severu zemlje (od 10 do 30 mm), a sutra i na jugu i jugoistoku (od 20 do 40 mm).

U petak umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom. Ujutro i pre podne će duvati umeren i jak, u planinskim predelima i košavskom području ponegde i olujni južni i jugoistočni vetar, koji će posle podne i uveče biti u skretanju na zapadni i severozapadni i u postepenom slablјenju do kraja dana. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 16 stepeni na severozapadu do 27 na jugoistoku Srbije.