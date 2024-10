- Generalno, ja smatram nekako da nastavnik nije onaj koji će te terati da ponoviš ono što si uradio, nego da je nastavnik neko koji će ti reći ok, ovo su tvoja interesovanja, hajde da probamo da ih razvijemo, hajde da probamo da otputujemo negde gde ti želiš da odeš. I to je u stvari cela moja filozofija. Vannastavne aktivnosti, od učeničkih kompanija, rada u bašti, sekcije programiranja, onih malih filmova koje smo pravili, sve to sa jednim jedinim cijem, učenik i njegova interesovanja i onda je sve to otvoreno.