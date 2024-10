Međutim, iako su se mnogi građani Srbije uplašili da bi ovaj apokaliptični scenario mogao da se preslika i našu zemlju, hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković kaže za Kurir da to neće biti slučaj.

- Ovo je jak ciklon, mi smo ga videli i bilo je jasno da će doći. Očekivalo se da najviše zahvati Hrvatsku, Sloveniju, delove BiH i Crnu Goru što se i dogodilo. Kod nas je, sa druge strane, bilo mnogo manje padavina. Najviše padavina je bilo u obodnom delu - Sremska Mitrovica, Šid, Loznica... i to negde od 30 do 50 milimetara. To nije izazvalo nikakve probleme - niti će - kaže Vladiković i dodaje da scenario u BiH, gde nažalsot ima i nastradalih, kod nas ne može da se dogodi: