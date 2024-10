- Bili smo nekih 15 dana kod porodice, a potom smo otišli u Vrnjačku Banju, gde se to i desilo. Jedno jutro sam osetila da me zateže desna strana lica, otišla sam do kupatila, videla sebe u ogledalu i pomislila da sam možda tako spavala. Potom sam počela da perem zube i osetila sam na desnoj strani da me boli. Kad sam htela da se nasmejem, uvidela sam da ne mogu da razvučem desnu stranu usne - priča za Kurir Dragana.