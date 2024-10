Nakon ekstremno visokih temperatura i niza od 14 meseci sa temperaturnim rekordima, pre oko mesec dana u atmosferi je došlo do promene cirkulacije što je bio prvi signal da zima pred nama može biti početak povratka jačih zima sa snežnim padavinama na koje gotovo da smo i zaboravili.

Ta promena cirkulacije dovela je do prodora hladnog artičkog vazduha u srce Evrope, a osim jakog zahlađenja i snega na planinama, usled ogromne količine padavina došlo je do poplava na skoro svim rekama koje imaju izvorišta na Karpatima i Alpima. U Srbiji ipak nije bilo većih problema jer smo se nalazili u centru jakog ciklona nazvanog "Boris", i relativno smo udaljeni od ovih planinskih masiva.

Video je da je u poslednjih devet godina došlo do pojavljivanja cirkulacije koja mu se nije pojavljivala na prethodnim satelitskim snimcima.

"To je skandinavska cirkulacija i nisam prošli put zapazio prodor arktičke cirkulacije (AO), a ona mi je dala intuiciju da će ova zima biti hladnija nego prethodnih devet. Sa kolegama iz Indije zaključio sam da se ta cirkulacija, kod njih je to antarktička (AN), slična arktičkoj cirkulaciji (AO), nije pojavljivala poslednjih devet godina. Sa pojavom te cirkulacije, koristeći svoj model, video sam korelacije sa dve zvezdice koje očigledno pokazuju kada se uradi test analize da će ta pojava da se manifestuje na ovu zimu, i onda sam uz numeriku izračunao da ćemo posle devet godina u Beogradu imati 15 dana sa snegom i zadržavanje snežnog pokrivača naročito posle 10. januara i sredinom februara", kaže prof. dr Valjarević.