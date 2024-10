„Prišla sam, predstavila se, rekla svoje zanimanje, one su mi rekle da odmah priđem i da im pomognem, postavile su već bile elektrode od defibrilatora na čoveka. Ja sam prišla, pipnula sam puls, pogledala da li diše i videla sam da nema znakove života i rekla sam da moramo da započnemo reanimaciju. To je trajalo nekih petnaestak minuta do momenta kada smo prinudno sleteli u Minhen gde je medicinski tim ušao na zadnja vrata i počela u nekim stručnijim uslovima da sanira povređenog, tj. unesrećenog“, priča Jovana Lalić iz Sombora.