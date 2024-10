Budi hrabra, pregledaj se: Karavan besplatnih ultrazvučnih pregleda dojke krenuo iz Pančeva

Ultrazvučni pregledi za koje je potrebno odvojiti samo 20 minuta, organizovani su u moblinoj ambulanti za žene do 45 godina, dok se starijim damama preporučuje da urade mamografiju.

„Ako jednom mesečno možemo da odemo kod fizera, na manikir i pedikir, da se doteramo i sredimo, sigurno možemo i da odvojimo jednom godišnje samo 20 minuta za ultrazvučni pregled dokje i tako kupimo sebi mir u narednih godinu dana. Zato je veoma je važno da se žene u što većem broju odazovu na preventivne preglede, pre svega dame koje se nikada nisu pregledale, osim pregleda koje su obavile same kod kuće”, istakla je doktorka radiolog Zorica Đorgović, koja je već tri godine uz ovaj karavan. Ona ističe i da je u unutrašnjosti kod žena jako niska svest o zdravlju uopšte.

„Uglavnom nemaju vremena da odu kod lekara, a one koje bi imale vremena da dođu na bilo kakav pregled nemaju mogućnosti zato što su im najbliže bolnice veoma udaljene. I zato se trudimo da kroz ovaj karavan obiđemo što više manjih mesta i gradova gde su pacijentima nedostupni pregledi”.

Podršku ženama dala je i Ana Dornik, koja se uspešno izborila sa karcinomom dojke. Karavan, koji će tokom oktobra imati 11 stanica, ima za cilj da ženama starosti do 45 godina pruži besplatne ultrazvučne preglede koji će se obavljati u pokretnoj dijagnostičkoj kabini, opremljenoj savremenim ultrazvučnim aparatom, pod rukovodstvom radiologa.

Naredna stanica karavana je Futog 6. i 7. oktobra, potom sledi Novi Sad od 8. do 11. oktobra. Putujuća ambulanta se zatim seli za Kikindu gde će se besplatni ultrazvučni pregledi obavljati 12. i 13. oktobra. Sledeće stanice karavana su Loznica, Šid, Ćuprija, Kuršumlija, Niš, Zaječar i za kraj Beograd 26. i 27. oktobra na platou ispred opštine Novi Beograd. Pregledi će se u gradovima obavljati od 12 do 18 časova, dok će zakazivanje biti u periodu od 11.30 do 12 časova ispred pokretne ordinacije. Tačne lokacije u gradovima gde će se organizovati besplatni pregledi i datumi biće objavljeni na Instagram profilima udruženja „Žena uz ženu“ i Fondacije Mozzart.