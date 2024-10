- Prilazim glavnom ulazu i vidim na klupici jednog dekicu kako se raspakuje. Bio je prilično skromno obučen, skroz sede bele kose. Nosio je neku kapu i, šta znam, skroz normalno izgledao. Raspakivao se, svirao je harmoniku, bilo je dosta prolaznika... U jednom trenutku me zaustavio: "Devojko, devojko, stani!". Okrećem se, on mi daje sto dinara i kaže: "Molim te, ako možeš, da uđeš u prodavnicu i kupiš mi vodu. Ja rekoh: "Nikakav problem". Odlazim, kupujem mu vodu i keks. Rekoh: "Evo, izvolite i ovo da se malo zasladite". Kontam da će za 500 dinara da svira narednih šest sati i bilo mi ga je baš žao. I on reče: "Divna si! Hvala ti puno! Ajde sedi malo tu da popričamo".

- On tu meni kreće sa: "Jaoj, što si lepa d evojka, ja kad sam te video...", "Baš imaš neke prodorne oči. Šta studiraš, čime se baviš?" Kažem mu da studiram, a on: "Pa, ti si akademik, mora da ti je mnogo teško da u ovom gradu nađeš momk a". Potvrdih i on kaže: "Jedino što tebi ostaje jeste da nađeš nekog starijeg" - priča ona.

- "Sve te mlade devojke meni priđu, ali glume neka moralna ograničenja... kao neće sa mnom da se druže... A ti i ja bi mogli tako lepo da se družimo i to ne mora niko da zna. Eto, ti možeš da dođeš do mene, možemo da se družimo da niko ne zna, tako bi nam bilo lepo". Bila sam izbezumljena. Oko nas su prolazili ljudi, gledali nas kako pričamo... On me je i dalje držao za ruku. Čekala sam momenat da prestane da priča da odem. Trebalo je to odmah da uradim, nisam se snašla. Međutim, on je počeo da me ispituje gde živim, sa kim.. Rekoh mu da me tata čeka. Ustala sam i pobegla - ispričala je i dodala da ga je sutradan ponovo srela u istom tržnom centru.