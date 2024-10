- Kontaktirao sam vlasnika/cu menjačnice. Proverili su kamere i nema ništa sporno, ponuđeno mi je da dođem u bilo koju menjačnicu da pogledam snimak, kao i da se nađem sa vlasnikom uživo da ga pogledam ako mi je tako lakše. Takođe mi je rečeno da ne mora da znači da je falsifikat i da ta mašina koju oni imaju kada kaže da je nešto dobro onda je sigurno dobro — ali može da se desi da kaž e da nešto nije dobro iako je dobro i da novčanicu treba proveriti na ozbiljnijim mašinama i da odem u banku da to urade pa da na osnovu toga vidim dalje - naveo je.

"Verovatno je greška, falsifikati, ma koliko opasni, i dalje su daleko od originalne novčanice. Svaka mašina može da pogreši, pa je bolje proveriti okom i prstom", "Hologram mora da se presijava, kao i onaj veliko broj 100, plus one linije uz ivicu su reljefne. Nijedan falsifikat to ne dozvoljava, ako ima sva tri — nije falš", samo su neki od komentara korisnika navedene društvene mreže.