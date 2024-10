- Kada sistem za automatsku detekciju putem videonadzora usnimi vozilo koje je u prekršaju, na osnovu registarskog broja vozila, MUP poziva vlasnika vozila da se u zakonom predviđenom roku od osam dana izjasni o tome koje spornog dana u spornoj situaciji ovaj delikt počinio. Ukoliko to nije vlasnik vozila, vlasnik vozila je dužan da dostavi pisanu izjavu overenu kod notara od strane lica koja je tog spornog dana zapravo prekršaj učinila - kaže za "Euronews Srbija" Dejan Stević potpukovnik Uprave saobraćajne policije.

- Bitno je da pozicija tih kamera bude apsolutno javno dostupna i da vozači budu upoznati sa time na terenu jer one ne služe da povećaju broj kazni, već da smire saobraćaj i smanje mogućnosti nastavka saobraćanja nezgode - ističe Okanović za "Euronews Srbija".

Kazne i do 140.000 dinara

- To može da bude i nekih 15 do 20 dana, a u praksi se dešavalo da to bude i preko 6 meseci. Tako da čak i blizu toga roka relativne zastarelosti koji je u našem zakonodavstvu propisan na godinu dana. Izvući neki zaključak o nekom univerzalnom pravilu je izuzetno teško jer je praksa u pozivanju vlasnika vozila prilično šarenolika - kaže Miljević.