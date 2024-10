Travel blogerka Marija, koja je nedavno boravila u prelepom Istanbulu , otkrila je koje su to zamke i na šta bi turisti trebalo da obrate pažnju.

- Četvrti dan u Istanbulu, a nisam obišla ni 10%. Pošto nosim samo ručni prtljag, a već nedelju dana sam van Srbije, ostala sam bez čistog veša i tražim perionicu. Preporuka za perionicu Loti, usluga je koštala 10 evra i doneli su mi veš nazad u smeštaj. A da, nalaze se u blizini male Aja Sofije. Malu Aju Sofiju izgradio je Justinijan i ona je služila kao model "velikoj". I ulaz je besplatan. Zatim sam otišla do džamije Mehmeda Paše Sokolovića. On je naš, rođen kao Bajica Nenadić, tokom "devširme" odveden je u Tursku. Služio je turskoj vojci i prvo je stražario ispred Topkapi palate, da bi poslednjih 15 godina života bio faktički vladar carstva. Zatim sam otišla do Belerbej palate, koja se nalazi na azijskoj strani. Ulaz je 8 evra - ispričala je Marija u video-snimku.