U Srbiji ćemo ove nedelje imati miholjsko leto sa temperaturama u pojedinim krajevima i do 30 stepeni, a već za vikend stiže novo jesenje zahlađenje. Prvi sneg i južno od Beograda, a verovatno i u prestonici možemo da očekujemo krajem novembra, kaže za Kurir meteorolog amater Ivan Ristić .

- Četvrtak će, nakon jutarnje magle po kotlinama i dolinama reka, biti najtopliji dan u sedmici uz pretežno sunčano vreme i uz maksimalne temperature od 23 do 29 stepeni - najavio je RHMZ. Ristić navodi da će u četvrtak u nekim krajevima lokalno biti i 30 stepeni.

- Hladni front koji dolazi u sredu donosi mali pad temperature i veću količinu kiše na obali Jadrana i u Bosni će pasti 50 litara. Nakon kasnog leta dolazi nam front sa severozapada prolazi kroz bečka vrata i u petak možemo da očekujemo pad temperature, za vikend će biti od 15 do 20 stepeni Celzijusovih maksimalne što je u granicama za ovo doba godine - kaže Ristić i dodaje:

- U drugoj polovini oktobra jutra će biti svežija sa temperaturama od pet do deset stepeni sa pojavom magle u kotlinama i dolinama gde ponegde jutarnje temperature mogu da se spuste do nule i da se očekuje slab mraz. Nakon ovog fronta dolazi do jačanja evropskog jesenjeg anticiklona koji donosi hladnije vreme i trenutno se ne nazire kraj. Padavina skoro da neće biti.