Povređeni dečak će, kako saznaje "Beogradska hronika", promeniti školu. Studentkinja psihologije Elena Peruničić iz Unicefa navodi za RTS da škola treba da bude bezbedno mesto za svako dete, te da često imamo tendenciju da saniramo neke posledice, a da često, jako malo pažnje posvećujemo prevenciji da do nasilja dođe. To je ono što je važno, nešto na šta treba da se fokusiramo, poručuje Peruničićeva.

"Nas niko od njih ne zove, naše dete niko ne zove da dâ izjavu u ponedeljak da su okrenuli, da su rekli prosto on je bio žrtva, ima teške telesne povrede, dajte da vidimo šta se zapravo desilo. Ne, oni to nisu uradili. Nama tek u četvrtak popodne, znači to je dan pred operaciju, stiže na kućnu adresu poziv od škole da se javimo u petak u 12.15 sa detetom da damo izjavu. Iako su znali odlično da je dete u petak na operacionom stolu", dodaje Tamara Vukosavljević, majka povređenog dečaka.