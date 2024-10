Sitni, dosadni insekti - bube stenice , vrebaju iz skrovišta u domaćinstvu i tokom noći izlaze da se hrane ljudskom krvlju. Njihovi ugrizi su obično bezopasni, ali mogu izazvati alergijske reakcije i infekcije kože. Ali kako da ih se otarasite a na da zbog njih morate da se iselite, kao što je to na kraju bio slučaj sa Ivanom iz Beograda, o čijoj agoniji od mesec dana samo već pisali.

Kako prepoznati da imate stenice u kući

Prema rečima Milice Đorđević sanitarno-ekološkog inženjera, stenice nisu vezane za nehigijenska naselja i nehigijenske uslove života. Ne mora tako da je u vašoj kući, dovoljno je da tako bude kod komšije ili da ih on negde "pokupio" i doneo. One potom imaju tu moć da osvoje celu zgradu, upravo je tako bilo i u slučaju Ivane iz Beograda.

- Svi veći gradovi imaju problem sa tim. Nalazimo je tamo gde su velike frekvencije ljudi - aerodromi, bioskopi, bolnice, studentski centri i starački domovi! I treba reagovati odmah! Krevetna stenica je jako uporna, a može opstati i do godinu dana. Bez hrane ona može ostati i do šest meseci. Hrani se jednom nedeljno i postaje aktivna u toku noći kada nemamo svetlost i vibracije - kaže Milica Đorđević.

- Ono što je specifično za stenice je da one u svom genu imaju jednu specifičnost, a to je da reaguju na oslobođenje ugljen-monoksida iz organizma, koji se i oslobađa dok smo u stanju spavanja, zato se i aktiviraju noću - kaže Đorđević.

- Najviše ih ima u dušecima, ramovima za slike, drvenariji. Braon su bolje, koja negde ide i do tamno crvene i zato ih je teško uočiti. Problem predstavlja i to što se ne mogu ukloniti običnim čišćenjem, već zahtevaju stručnjake i tretiranje na poseban način - kaže Đorđević.

Dragan Zagorac, koji se bavi istrebljivanjem stenica ističe da je to tretman, koji mora da se ponavlja i da se ne mogu ukloniti odjednom.

Kako prepoznati ujed stenice?

Kako objašnjava doktor sci. med. Aleksandra Vojvodić, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista alergologije i kliničke imunologije, stenice (Cimicidae), stenice su crvenkasto-smeđi insekti, veličine 5 do 7 milimetara. Ne žive na ljudima, mogu samo da puze i izlaze noću da bi se hranile, kaže dr Vojvodić.

Alergijske reakcije na ujed stenice

- Često dolazi do sve veće osetljivosti na ujede stenica, pa kada bube ujedaju više puta, u roku od nekoliko sekundi dolazi do reakcije. Retko može doći do teške alergijske reakcije sa otežanim disanjem, padom arterijskog pritiska, anemijom, groznicom - kaže dr Vojvodić.