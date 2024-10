- Nakon što sam diplomirala radila sam u struci u Šendženu, do mog konačnog povratka u Evropu 2022. godine. Bio je to naporan period ali uvek sam svoju otadžbinu nosila u srcu. Predstavljala sam je na raznim kineskim i međunarodnim kulturnim manifestacijama i nisam propustila da ponosno istaknem našu trobojku koju su sa mnom držali i moji kineski drugovi i drugarice - kaže Stefani.

- Dopao mi se njihov sistem obrazovanja. Tačno je da je fakultet jako zahtevan, ali moram da kažem da je to zaista i vrednovano u pravom smislu te reči. Uspela sam da sve završim u roku i bila sam među najboljim studentima u svojoj klasi. S obzirom na to da sam u prvoj godini studija pokazala odlične rezultate, za moj rad i zalaganje sam bila nagrađena stipendijama od strane Narodne Republike Kine do kraja studija - otkriva Stefani: