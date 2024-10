U Institutu „Dedinje“ urađena je još jedna uspešna transplantacija srca, samo dva meseca nakon prve. Pacijent je 54-godišnji muškarac iz Loznice, koji je pre toga imao ozbiljne probleme sa srcem. Donor je bio 51-godišnji muškarac iz Niša, koji je preminuo usled teške traume mozga. Transplantacija je obavljena u subotu, 5. oktobra 2024. godine, a pored pacijenta koji je dobio srce, zahvaljujući ljudskosti, empatiji i hrabrosti porodice donora, darivanjem bubrega i rožnjača, još četiri osobe su dobile šansu za novi, kvalitetniji život.

-Dobra okolnost je da su donor i naš pacijent bili podudarni po krvnoj grupi i starosnoj dobi, što je omogućilo idealno uparivanje donorskog organa i primaoca. I ovog puta korišćen je OCS sistem za čuvanje organa (The TransMedics Organ Care System). Ovaj aparat, odnosno kutija, omogućava da se srce, koje se stavlja u njega, perfunduje krvlju donora. Tako srce sve vreme kuca, od momenta kada se uzme iz grudnog koša donora, kada se kratko zaustavi i stavlja u mašinu, sve do trenutka kada se ugradi u grudni koš primaoca. Na taj način isključena je mogućnost da srce pati zbog nedostatka krvi i kiseonika, tako da je ta vrsta zaštite organa apsolutno najbolja. To je u okruženju omogućeno jedino Institutu ,,Dedinje”, a mi se nadamo da će Republički fond za zdravstveno osiguranje prepoznati značaj tog aparata i da će transplantacionim timovima biti omogućeno njegovo korišćenje o trošku države- objašnjava doc. dr Saša Borović, rukovodilac Centra za srčanu slabost u Institutu ,,Dedinje”.