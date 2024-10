Naći stan za iznajmljivanje u Engleskoj uopšte nije jednostavan posao, a stanari za, razliku od vlasnika nekretnina, nemaju skoro nikakva prava, ispričao je Aleksandar iz Srbije, koji već godinama živi i radi u Engleskoj!

On je na svom jutjub kanalu "Engleski gastarbajter" detaljno ispričao kako u Engleskoj funkcioniše sistem kada je u pitanju iznajmljivanje nekretnina i koliko se razlikuje od onog u Srbiji.

Printskrin/jutjub

- Odmah da vam kažem da je sistem tako napravljen tako da je velika većina stvari na strani vlasnika nekretnine, dok sami stanari baš nemaju neka velika prava. Kada sam došao ovde u Englesku pre 10 godina, situacija je bila još gora nego danas. Agencije za iznajmljivanje nekretnina su imale neke svoje tarifnike i mogli su da vam naplate šta god su želeli i to uopšte nije bilo regulisano zakonom. Tako da su za svaku glupost, za najmanju sitnicu, uzimali novac. Na primer, želite da stavite još jednu osobu na ugovor - tražili su 150 funti, za bilo šta dodazno još kao 200 funti, samo su cepali... Dakle, kao na divljem zapadu! Međutim, posle izvesnog vremena je država nešto preduzela i promenjen je zakon, tako da je sada ograničeno šta agencije smeju da naplate, koji su neki maksimalni iznosi i slično. Međutim, i dalje je situacija daleko od sjajne - priča Aleksandar.

Shutterstock

Najveći problem u Londonu i okolini je taj, kaže, što nema dovoljno nekretnina.

- Svake godine imate imigrante koji dolaze ovde, populacija konstantno raste, a ne gradi se dovoljan broj kuća i stanova, tako da je uvek veća potražnja od ponude zbog čega kirije konstantno idu gore. Dodatno je problem to što su u poslednje vreme kamatne stope otišle gore, tako da su rate kredita isto otišle gore. Imate ljude ovde koji se profesionalno bave iznajmljivanjem nekretnina, koji imaju ponekoliko nekretnina, imaju kredite na tim nekretninama. Njima su isto otišle mesečne rate za kredite, tako da im se ne isplati više da iznajmljuju po starim cenama, nego su i oni podigli kirije - objašnjava.

Razlike u odnosu na Srbiju

Jedna od stvari koja se razlikuje u odnosu na Srbiju, navodi, je to što je u Engleskoj gotovo nemoguće pronaći nameštenu nekretninu.

Youtube Printscreen/Engleski gastarbajter

- Dakle, morate sami da unesete vaše stvari - sto, stolice, krevet, sve živo. Jedino što ostaje u stanu su kuhinja i kupatilo. Sve ostalo kupujete, unosite i kada istekne ugovor, iznosite sa sobom. Druga stvar je to što ovde niko neće da vam izda nekretninu na kraći period od šest meseci. Čak ima dosta ljudi koji preferiraju da to bude godina dana. I kada zakupite nekretninu na godinu dana, dužni ste da plaćate kiriju i sve troškove godinu dana - kaže on i dodaje da je to dosta nezgodno ako vam se dese neke nepredviđene životne okolnosti, pa morate ili želite da se iselite.

- Dva meseca pre isteka ugovora morate da obavestite agenciju da li želite još da ostanete u tom stanu ili želite da ga napustite.

Aleksandar kaže da je skoro pa nemoguće pronaći direktnog stanodavca, nego to sve ide preko agencije.

- Kada odlučite da iznajmite neki stan potrebno je da aplicirate, znači da kažete da ste zainteresovani da vidite taj stan. Morate biti jako brzi, inače će nestati u jako kratkom periodu. Ako vam se svidi stan, kažete da ste zainteresovani i potrebno je da popunite neki kratak upitnik, gde kažete kako se zovete, gde radite, koja vam je visina plate, da li ste pušač, nepušač... Samo što vam ne uzmu broj cipela. Dakle, sve živo vas pitaju, isto tako da li imate decu, da li ćete da živite tu sami ili sa partnerom, da li imate životinje, pse, mačke, sve živo... I onda ti podaci idu vlasniku nekretnine i on lepo vidi ko je aplicirao, a u velikom broju slučajeva vi nemate nikakav kontakt sa njim. Gazda se opredeljuje za kandidata koji mu se najviše svida. Uglavnom gledaju da izaberu neke ljude koji su samci, koji imaju bolja primanja, koji duže rade, koji su nepušači, koji nemaju životinje, nemaju decu, zato što veruju da deca mogu da oštete zidove i da se generalno više haba, odnosno troši nekretnina. Sigurnije im je da uzmu samca - objašnjva naš čovek koji već deceniju živi u toj zemlji i zna kako stvari funkcionišu.

Kreće vađenje krvi

Ukoliko je gazda baš vas izabrao onda je potrebno da uplatite tzv. holding deposit.

EPA/ANDY RAIN

- To vam je kapara kojom dajete do znanja da ste ozbiljno zainteresovani za tu nekretninu i da se ta nekretnina skloni sa oglasa. I onda, posle toga, kreću detaljne provere, znači kreće vađenje krvi. Dakle, kada ste dali taj holding deposit koji vam je u visini nedeljne kirije kreću provere. Agencija za izdavanje nekretnina angažuje jednu kompaniju koja radi proveru podataka. Ja, ljudi moji, ne znam stvarno odakle imaju svi ti podaci i kako do njih dođu, ali oni znaju sve o vama! Znaju kada ste došli u Englesku, provere vas u firmi, pitaju da li tamo radite, imaju u vidu vaš tekući racun u poslednjih godinu dana... Znači, vide tačno kolike su vam uplate svakog meseca - napominje on.

Oni, prema Aleksandrovim rečima, mogu da saznaju da li ste pušač, da li imate neke dugove, kompletnu kreditnu istoriju, sve adrese na kojima ste živeli.

- Ako dolazite iz Srbije, ili neke druge zemlje, to ne mogu da provere, ali ovde u Engleskoj tačno se vidi kompletna istorija gde ste živeli, od kada do kada, na kojoj adresi, komentar vlasnika nekretnine, da li je bio zadovoljan sa vama, da li ste redovno plaćali kiriju, da li ste nešto oštetili, da li vam je vraćen epozit... Sve živo! I onda na kraju ta agencija koja radi provere daje svoj sud i kaže da li vas preporučuje. Nakon toga se svi podaci šalju vlasniku nekretnine koji može da uporedi šta ste naveli u aplikaciji i šta je realnost, i ako ste nešto slagali, može da vas odbije. I onda je taj novac koji ste dali kao holding deposit propao, jer niste govorili istinu.

A ukoliko vas je prihvatio onda kreće sledeća faza, takođe nimalo laka. Radi se potpisivanje ugovora, ali vi, kaže Aleksandar, do tog trenutka nemate pojma šta je u ugovoru. A agencija ima različitih...

- Viđao sam neke ugovore koji imaju 20 stranica, kada neko to pročita i vidi šta je kao da je potpisao sam sebi smrtnu presudu. Znači, prevrne vam se stomak. Tu je 95 odsto stvari napisano tako da se zaštiti vlasnik nekretnine. Između ostalog i da ukoliko kasnite sa mesečnom kirijom, onda se uračunava neka zatezna kamata, pa ukoliko napuštate nekretninu na više od 21 dana, morate obavestiti gazde, da onda on može da dođe da proveri, pa neki ljudi stavljaju stavku da mora da se uradi profesionalno cišćenje stana kada napuštate... To zna da košta i po 300-400 funti. Ima tu svašta u tim ugovorima, dešava se ponekad da vlasnici održavanje i sve ostalo prepuste agencijama i onda agencije odrađuju većinu posla i onda nekada traže da, recimo, na svaka tri meseca dođe neko iz agencije da vidi u kakvom je stanju stan...

Depozit se takođe uplaćuje i on je malo veći od iznosa jedne mesečne kirije.