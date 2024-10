Zanimljivo je da dogodine obeležavanje Vaskrsa pada istog dana za pripadnike obe crkve , pa se smatra da je to idealna prilika da ideja zaživi u praksi.

Inače, Vaskrs je hrišćanski praznik koji pada u red pokretnih i ne proslavlja se uvek na isti datum. Katolička crkva datum Uskrsa računa u odnosu na prolećnu ravnodnevicu i prvi pun mesec posle nje, dok pravoslavna crkva ovome dodaje i to da Vaskrs ne može biti pre jevrejske Pashe. Ipak, može se poklopiti, pa su, recimo, pravoslavci i katolici 2014. i 2017. godine obeležavali praznik istog dana, kao što će i 2025. godine, kad će obe crkve slaviti 20. aprila.

- Isto mislim i za Božić. Ne ulazim u to kakva bi mogla biti krajnja odluka, niti da li bi se to određivalo po julijanskom ili gregorijanskom kalendaru, s obzirom na to da znamo da Isus sigurno nije rođen ni 25. decembra ni 7. januara, kao što znamo i da nije rođen nulte godine, nego nekoliko godina ranije, odnosno pre nove ere. Mislim da je obeležavanje istog datuma važno jer proslavljamo istog Gospoda, Isus je vaskrsao jednom, a ne dva puta. Veliko je pitanje da li će pomesne pravoslavne crkvu tu ideju prihvatiti, ostaje da vidimo.