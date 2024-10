Kako bi ovaj vid manipulacije mogao da usmeri na pogrešno razmišljanje? Ukoliko je neko nešto studirao, ali to nije završio, zašto onda ima potrebe da uopšte na tome potencira kad nije stekao zvanje?! Jednostavno, on tamo kao da nije ni bio!

- Ovde je pre svega reč o lažnom predstavljanju, jer kakav smisao ima navoditi da si studirao ako to nisi i završio. To je na neki način lažna informacija, koja javnost dovodi u zabludu, a nažalost, na društvenim mrežama to je široko rasprostranjeno. Ima toliko tih koji žele da se predstave da su nešto što nisu, a najčešći razlozi su želja za promocijom, boljim pozicioniranjem i, naravno, zaradom - kaže Mrševićeva i dodaje da je vrlo važno biti oprezan kad su društvene mreže u pitanju, jer one često daju nerealnu sliku.