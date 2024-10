U mnogim krajevima naše zemlje krajem novembra počinje svinjska daća ili tradicionalni svinjokolj koji traje sve do početka božićnog posta. Domaćini tvrde da se svinjokolj isplati jer se cena žive vage prasadi kreće od 350 do 400 dinara.

U mesarama kilogram svinjetine košta od 750 do čak 1.200 dinara, svinjski vrat sa kostima od 500 do 770 dinara, dok svinjski file stoji od 800 do čak 1.300 dinara. Mnogi građani preferiraju kupovinu mesa koje ostavljaju za zimu, ali to bude u manjim količinama, dok oni koji pazare prasad za zimu u zamrzivače ostavljaju veću količinu mesa i drugih mesnih proizvoda poput domaćih kobasica, čvaraka, sprže, svinjske masti.

Shutterstock, Ilustracija

Na pijacama cena prasića od 16 do 25 kilograma u Obrenovcu, Kragujevcu i Vranju košta 350 dinara. U Leskovcu je kilogram žive vage 30 dinara skuplji, a u Pirotu košta 400 dinara. Od 150 do 200 dinara iznose one preko 130 kilograma.

Cene mesa u marketima

svinjetina 750-1.200

svinjski vrat sa kostima 500-770

svinjski file 800-1.300

- U zavisnosti od toga koju slavu slave domaćinstva počnju sa svinjokoljem od početka novembra. Kod nas polovina građana slavi Svetog Arhangela koji pada 21. novembra te već tada imamo dosta posla. Uslužno klanje košta od 1.000 do 1.200 dinara i sve u svemu domaćinima se sve skupa isplati jer ukoliko imaju više članova porodice to meso mogu i da podele te oni koji žive u gradu, a imaju nekog na selu uopšte ne moraju da brinu jer za 400 evra mogu da dobiju pun zamrzivač mesa, plus masti - kaže nam Leskovčanin.