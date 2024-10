Kofein i šećer su glavni sastojci energetskih pića, a prekomerno konzumiranje izaziva ubrzan rad srca i visok krvni pritisak. Stručnjaci naglašavaju da ta pića ne treba mešati sa alkoholom, jer to može dovesti do infarkta.

- Bilo kakvi stimulansi nisu nešto što je prirodno stanje organizma. Mi to koristimo da bismo poboljšali svoje performanse, a kada to na veštački način uradimo, može doći do raznih komplikacija, pa i do epileptičnih napada - istakao je Otašević.