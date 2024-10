- Iz policije kažu da nema krvi, da nema tragova da se desio neki sukob, nego sve je uredno. U kolima su bili telefoni na mestu, nije bio neki nered. Nisu videli da ima tragova da se desio neki kriminalni, protivzakoniti čin. Posle pretrage na Bojaninim vodama jedan inspektor je bio zadužen potragu, da prati situaciju. Gledali su kamere u selu, u Studeni, kola koja su dolazila i koja su se vraćala, pa su pozivali vozače da vide da li su meštani ili neko drugi, da nekako povežu to. Onda su proveravali u autobusima kamere, da vide da li ima nekog ili da li je on pošao autobusom kada je on stavio kola. Laptop, telefone, sve su pregledali, ništa nije bilo, ništa sumnivo kaže - priča Siniša.

- Nije nam to jedina nada, mi se nadamo, čak i da nije tu, da je živ. Čovek se nada sve dok nema negativnih vesti. Ja i stariji sin s vremena na vreme odemo do Bojaninih voda, tamo pogledamo mesta. Jer to je ogroman prostora Suva planina. Policija je gledala ono što im je sumnjivo gde pretpostavljaju gde bi mogao da bude, te vrhove, okolinu, bunare, vikendice koje su bile zaključane. Ali mi smo na primjer išli još dalje dalje tamo prema manastiru Veta, prema tom delu gde pretpostavljamo da nisu bili. Nešto nas vuče u taj kraj, pravo da vam kažem, tamo se desio taj je događanj neprijatan, ali opet nešto nam ne da mira, nešto nas treba da s vemena na vreme, na 10 do 15 dana, odemo tamo – objašnjava Siniša.