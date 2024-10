- Ovaj uragan izaziva tornada, vetar ide 125 kilometar na sat, on je imao tu kategoriju pet, a kako se približavao SAD, odnosno Floridi, on je oslabio na kategoriju tri. Ono čega se nadležni najviše plaše jeste ono iskustvo, s obzirom na to da se Florida i dalje oporavlja od uragana Helen koji je bio samo pre dve nedelje. Ono što se desilo tada, su prognozirala i sada, a to su upravo velike poplave koje ovakvi uragani donose. To je trenutno najveći strah, upravo zbog toga su nadležni odmah počeli sa evakuacijom, a ako imate ta uputsva, jednostavno je najbolje da ih kao stanovnik i pratite kako ne biste sebe stavljali u rizik. Nažalost, mnogo je ljudi ostalo u delu centralne Floride, mnogo i naših ljudi sa kojima sam i bio u kontaktu - započeo je Jelača, pa nastavio: