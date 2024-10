Kako život u trenutku može da se zakomplikuje, i to bez ikakve naše odgovornosti, dokaz je i jedna žena čiji je suprug ubeđen da je ona na porno snimku koji je dobio od poznanika, iako to nije istina!

- U braku sam, ali imam probleme. Moj suprug je dobio porno snimak za koji tvrdi da sam ja na njemu, a ja sam 1.000 odsto sigurna da nisam. Priznao mi je od koga je dobio taj snimak, ali ja to sad ne mogu da dokažem. Jedino što imam je to njegovo priznanje, a on je u stvari četvrti u nizu kako je došao do snimka. Znam tog prvog, od kog je potekao snimak, ali ne znam kako da dokažem. Podnela bih tužbu, ali ne znam kako, a ni kako da dokažem da to nisam ja na snimku. A snimak je užasan, mutan i ništa se ne vidi i, prema mom mišljenju, skinut je sa neke stranice. Molim vas za savet i šta da radim. Unapred hvala - napisala je nesrećna žena na ovoj fejsbuk grupi.