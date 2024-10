Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", na teritoriji Republike Srbije do 7.10.2024. godine registrovana su 62 autohtona slučaja obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji, saopštio je Institit za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" .

- Registrovana su i četiri slučaja groznice Zapadnog Nila sa verovatnim mestom zaražavanja van Srbije, i to: dva slučaja sa mestom zaražavanja u Grčkoj i po jedan u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

- Prema poslednjem izveštaju Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, od 4. oktobra 2024. godine, u sezoni nadzora 2024. godine, do 2. oktobra 2024. godine, slučajeve infekcije virusa Zapadnog Nila kod ljudi je prijavilo 13 zemalja Evropske unije (EU) i Evropske ekonomske zajednice (EEZ), i to: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Rumunija, Francuska, Nemačka, Italija, Grčka, Slovačka, Slovenija i Španija. Van EU/EEZ slučajevi groznice Zapadnog Nila se registruju i u Albaniji, Severnoj Makedoniji i Turskoj. Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila je Culex pipiens, vrsta komarca koja je odomaćena i kod nas. Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra meseca.