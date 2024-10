- U petak u većini mesta osetno hladnije , najviša dnevna temperatura kretaće se od 18 stepeni na zapadu do 25 stepeni na istoku zemlje . Prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima uz pojačan severozapadni vetar sa severa i zapada Srbije, pre podne će se brzo proširiti na ostale predele, uz istovremeni prestanak padavina prvo u Vojvodini - navodi RHMZ i dodaje da se u drugom delu dana očekuje prestanak padavina, dok nas za vikend čeka stabilni i suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima - navodi se u RHMZ najavi.

- Danas malo do umereno oblačno i vrlo toplo, maksimumi bi ponegde mogli biti i blizu +30 stepeni Celzijusa. Krajem dana na zapadu i jugozapadu naoblačenje uz mestimičnu kišu i pljuskove. To naoblačenje će biti posledica hladnog fronta koji će se u toku noći ka petku i u petak tokom dana premeštati preko regiona donoseći mestimičnu kišu ili pljusak, ređu pojavu grmljavine, prolazno pojačan severozapadni vetar i zahlađenje. Padavine uglavnom neće biti obilne i samo se ponegde gde se javi jači pljusak ili kiša očekuje preko 15mm taloga, a na jugostoku regiona može biti oblasti gde kiše i neće biti. U petak osetno hladnije uz maksimume od +9 u planinskim delu regiona do oko +19 ponegde na severu gde će se već pre podne razvedriti - dodaje.