Dušan i Stojan Rajić, koji se predstavljaju kao fitnes treneri i to naplaćuju od klijenata, nemaju licencu za rad, otkriva Kurir. Već više od godinu dana rade bez dozvole za rad, neophodne po Zakonu o sportu, koju su i imali svega tri godine.

Pošto je Kurir dokazao da Dušan i Stojan Rajić nemaju diplomu visokoškolske ustanove, jer nam je to potvrđeno iz Visoke sportske i zdravstvene školu u Beogradu, koju jesu studirali, ali ne i završili, sad dokazujemo da nemaju ni licencu za rad. Koju jesu imali do pre nešto više od godinu dana, i to izdatu na tri godine, na osnovu završenog kursa. Već više od godinu dana ovi fitnes i personalni treneri, kako se predstavljaju, koji i sa stranica tzv. dijabetske revolucije "leče" obolele od dijabetesa, rade bez ikakve licence.