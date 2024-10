- Previše je lekarskih grešaka. Ja to ni ne bih nazvala lekarskom greškom, greške se mogu popraviti u sprečiti smrt . Ovde se radi o nesavesnom pružanju lekarske pomoći koje traje, a greška je jednokratna. Odnos prema pacijentima je neverovatno loš, oni koji treba da pruže pomoć bukvalnog zlostavljaju pacijente. To je horor film - rekla je Hadžiborjanović.

- Moj sin je bio heroinski zavisnik i zaradio je Hepatitis C, i to je odredilo kako će se lekar ponašati prema njemu. Oni su znali kada su upisivali fakultet da će se susretati sa svakakvim bolestima. Od početka lečenja do smrti on je dobio samo tri leka.